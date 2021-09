De boete van 2.500 euro die theater De Liefde boven het hoofd hangt, wegens een volle zaal met publiek vanavond bij een voorstelling met Theo Maassen, is bij elkaar gebracht door een actie van radiozender 100 procentNL. "Ik ben nog niet officieel op de hoogte, maar hoorde het ook voorbij komen", vertelt Mylou Frencken, initiatiefnemer van het theater. "Het is heel hartverwarmend."

Luisteraars van de radiozender, die het theater in Haarlem een warm hart toedragen, hebben geld gedoneerd na een oproep op de zender, zodat de aangekondigde boete van de gemeente Haarlem wegens de volle zaal vanavond is gedekt. "We hebben zoveel reacties gehad, dat als die boete er komt, deze betaald kan worden door de donaties", vertelt een woordvoerder van de zender.

"Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We zijn een jong theater dat is gestart in coronatijd, dus we hebben geen 2.500 euro op de plank liggen", vertelt Simone Lensink, mede-initiatiefnemer van theater De Liefde.

Veertig stoelen

Het Haarlemse theater moet eigenlijk veertig stoelen leeg houden vanavond, omdat theaters deze maand nog maar voor twee derde gevuld mogen zijn. Maar het bestuur vindt dat het genoeg is geweest en wil het publiek niet teleurstellen op zo'n korte termijn.

Het theater heeft de afgelopen maanden alle regels netjes opgevolgd volgens Frencken. "Toen we Theo Maassen konden programmeren en de kaartverkoop startten, was er nog sprake van een volledige capaciteit. Binnen twee uur was het uitverkocht."

"Een paar dagen later werden de regels teruggedraaid. We hebben geprobeerd om te schuiven of een extra avond te programmeren, maar dat was niet mogelijk. Het publiek dat we nog maar net hebben, kunnen we niet meteen teleurstellen. We willen nu ook wel eens open."

'Veilig open'

Theo Maassen staat volgens Frencken volledig achter dit besluit. Bezoekers van de try-out krijgen een stoel aangewezen en worden bij binnenkomst volgens Frencken allemaal gecontroleerd op een geldige QR-code of testbewijs. "We gaan volledig open, maar wel zo veilig mogelijk."