Hannie Schaft, de Haarlemse verzetsheldin uit de Tweede Wereldoorlog, wordt in de 21ste eeuw een influencer. Als het meisje met het rode haar was ze al een personage in een oorlogsfilm uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Nu is er een nieuwe documentairefilm over haar leven en haar strijd, met de titel 'Hoe Hannie ben jij?'

De film ging gisteren in première in theater Tuschinski voor nazaten van Hannie Schaft en haar verzetsvriendinnen Truus en Freddy Menger. Maar ook voor twee klassen van basisscholen uit Amsterdam en Noordwijk. Want voor deze kinderen is de film juist bedoeld.

Stichting Hannie Schaft heeft deze film gemaakt om jongeren te inspireren op te komen voor hun idealen en elkaar te helpen. Filmregisseur Deborah van Dam heeft dat geprobeerd te bereiken door onder andere gebruik te maken YouTube-filmpjes, waarin mensen soms wel en soms niet anderen te hulp schieten als ze beroofd of in elkaar geslagen worden.

Ann, Teuntje en Zofia van basisschool Piet Hein uit Amsterdam zijn onder de indruk. Het verhaal van verzetsstrijdster Hannie Schaft is bij deze generatie niet heel erg bekend. En de drie meiden vinden het ook best heftig om te horen dat Hannie mensen heeft dood geschoten in de oorlog.

Op de vraag of ze zelf verzetsstrijders in de oorlog zouden zijn geweest, is Zofia dan ook eerlijk. "Ik zou misschien niet echt mensen doodschieten, maar bij kleine dingen helpen." En Teuntje weet ook van zichzelf dat ze als ze nu op straat iets onrechtvaardigst ziet ze best zou willen helpen, "maar het hangt ook af van wie en waar enzo."

Influencer

Voorzitter Jeroen Pliester van de Stichting Hannie Schaft hoopt dat de Haarlemse verzetsheldin een 'influencer' wordt voor onder andere Ann, Teuntje en Zofia. Maar hij laat wel altijd aan iedereen weten dat Hannie in een hele extreme situatie zat. "Gelukkig hebben we geen oorlog in ons land, maar nog wel heel veel andere idealen om voor op te komen."

De film wordt de komende tijd verspreid onder basisscholen in Nederland. De Stichting hoopt de film later ook op televisie te kunnen vertonen.