Een "spectaculair" tafereel in de Kenaustraat in Haarlem woensdag: met een grote hijskraan werden daar geprefabriceerde hotelkamers op hotel Lion D'or geplaatst. Het hotel gaat uitbreiden met veertien kamers en die werden kant-en-klaar aangeleverd.

"Natuurlijk moeten de kamers nog afgewerkt en ingericht worden", zegt directeur Marcel Berendsen. "De voorkant van het hotel heeft drie verdiepingen en de achterkant maar een. Daar komen nu meer kamers bij."

"De opbouw in de smalle straat is nogal een operatie, maar heel spectaculair", volgens Berendsen. "De architect en aannemer hebben rekening gehouden met het smalle gedeelte van het centrum waar we zitten. En vanwege de weersomstandigheden moet de klus snel geklaard worden. In twee dagen zijn alle kamers geplaatst."

Waarderpolder

Het is volgens de directeur een innovatieve manier van bouwen. "De kamers zijn gebouwd van hout en de losse units zijn geprefabriceerd in een loods in de Waarderpolder. Daar zijn ze op een trailer gezet en hierheen vervoerd."

Bekijk hieronder in de video hoe de houten units op het hotel geplaatst worden.

Berendsen was al langer van plan om het hotel aan te pakken. "Eigenlijk moest de verbouwing al voor de Formule 1 in mei 2020 klaar zijn maar door corona kwam het stil te liggen. Ook voor de race begin deze maand hebben we het niet gehaald, maar we hopen begin volgend jaar klaar te zijn voor het nieuwe seizoen."