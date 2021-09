Als er betaald parkeren in de hele stad moet komen, dan wil een groot deel van de Haarlemse politiek proberen de vergunning voor een eerste auto gratis te maken. Coalitiepartij PvdA gaat hiervoor een motie indienen bij de komende raadsvergadering, zo bleek vrijdagavond tijdens de eerste discussie over het Mobiliteitsplan 2040.

In dit plan heeft wethouder Robbert Berkhout van GroenLinks gesteld dat binnen tien jaar in de hele stad alleen nog maar geparkeerd kan worden met een vergunning of door te betalen. Volgens hem is dat nodig omdat er met de bouw van 10.000 woningen minder ruimte is voor ook nog eens zoveel auto's. Tot nu toe steeg dat aantal evenredig met de groei van het aantal inwoners.

De PvdA, die samen met GroenLinks, D66 en het CDA de huidige coalitie vormt in de Haarlemse gemeenteraad, wil voorkomen dat het invoeren van parkeervergunningen en betaald parkeren in de hele stad een 'autopestmiddel' wordt. "Wij stellen voor om de huidige bewoners in de nieuwe wijken waar dit gereguleerd parkeren wordt ingevoerd, niets te laten betalen voor de eerste auto", zei Matin Abbasi van de PvdA. Voor een tweede of meer auto's komt dan wel een rekening.

Het PvdA-raadslid was erg stellig tijdens het debat in de commissievergadering gisteravond. "De auto willen we niet meer accepteren. Die hoort er niet bij. Het is vervuilend en neemt kostbare ruimte in. De verpleegkundige die voor haar onregelmatige diensten naar het ziekenhuis in Amsterdam moet, die moeten we wel de ruimte geven voor een auto. Maar die consultant die naar Utrecht moet, kan ook gewoon met de trein."

Illusie

De SP vindt het een grote illusie om te denken dat mensen uit de auto gejaagd kunnen worden. "Die consultant met een goed salaris laat zich echt niet afschrikken door een parkeervergunning", luidde de reactie van fractievoorzitter Anne Feith Bloem.

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan het voorstel van de PvdA. Zo vindt Moussa Aynan van JouwHaarlem het oneerlijk voor bewoners van de oude stad en de daar direct aangrenzende wijken. Daar is nu al betaald parkeren en moeten bewoners betalen voor een parkeervergunning voor de eerste auto. En de SP Haarlem betwijfelt sterk of een dergelijk parkeersysteem ook echt voor minder auto's en meer groen in de wijk zorgt. Volgens Bloem is dat bijvoorbeeld in de Leidsebuurt, waar betaald parkeren is ingevoerd, ook niet het geval.

Wethouder Berkhout denkt dat het toch erg lastig wordt om helemaal niets te berekenen voor de parkeervergunning voor een eerste auto, omdat er altijd administratieve kosten zijn. Ook moet er betaald worden voor de handhaving op een dergelijk systeem.

Hoofdfietsroutes

In het Mobiliteitsplan geeft de gemeente voor de komende twintig jaar voorrang aan voetgangers en fietsers. En om in de oude binnenstad de voetgangers ruim baan te geven om te winkelen en te recreëren, moeten eigenlijk de hoofdfietsroutes om het centrum heen worden geleid.

Afgelopen zomer werd in een aantal straten al meer ruimte gemaakt voor terrassen ter compensatie van de lockdowns voor de horeca. Voor de veiligheid werden er zelfs hekken geplaatst op de Lange Veerstraat om fietsers af te remmen. De ChristenUnie is fel gekant tegen een omleiding van de hoofdroutes voor fietsers.

"De verbindingen door de stad zijn heel belangrijk voor de fietsers. Je kan ze niet zomaar de stad uitsturen", vindt Frank Visser van de CU. Dat zal volgens wethouder Robbert Berkhout ook niet zomaar gebeuren, maar op zaterdag ziet hij de tweewielers liever niet door de winkelstraten scheuren, 'want de voetganger staat op één'.

Overigens liet hij tussen neus en lippen door weten dat de fietsenstalling in de kelder van het voormalige V&D-pand aan de Gedempte Oudegracht nog niet rond is. "Het is nog niet van de baan, maar we zijn er ook nog niet", waarschuwde Berkhout.

30 kilometer per uur voor HOV-bussen

Een ander heikel punt in het Mobiliteitsplan is de herinrichting van de wegen in het centrum als 30 kilometer per uur-zone. Het liefst ziet de meerderheid van de gemeenteraad dat op alle wegen hier die maximale snelheid gereden mag worden, dus ook door de bussen. Maar daarmee wordt volgens wethouder Berkhout, het openbaar vervoer langzamer en het OV moet juist een goed alternatief worden voor het autogebruik in de stad.

De PvdA Haarlem wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het effect op het autogebruik als de bussen even wat langer over hun route doen. Veel partijen in de gemeenteraad lijken ook dit voorstel te steunen. Het Mobiliteitsplan wordt in de gemeenteraad op 23 september al dan niet aangenomen.