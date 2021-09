Een 48-jarige Haarlemmer is donderdagavond opgepakt omdat hij het agenten het werk onmogelijk maakte. De politie probeerde een scooterrijder te helpen die onderuit was gegaan, maar werd minutenlang gehinderd door de man.

De scooterrijder was gevallen op de Prins Bernhardlaan en daarbij gewond geraakt aan zijn been. Agenten wilden het slachtoffer te hulp schieten, maar slaagden daar toedoen van de opgefokte Haarlemmer niet in. Hij verhinderde zelfs dat de politie in gesprek kon gaan met het slachtoffer.

Herhaaldelijk werd de man verzocht zich uit de voeten te maken, maar dat veranderde niets aan de situatie. Daarop besloten de agenten om de man te bekeuren. De man weigerde zich te legitimeren en sloeg op de vlucht. Na een korte achtervolging werd hij in de boeien geslagen. Hij verzette zich nog tegen zijn aanhouding, maar zonder succes.

Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor belediging van een politieagent, zijn gewelddadige verzet en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De Haarlemmer riskeert een celstraf van drie maanden, de hoogste straf voor het hinderen van hulpverleners.

De man heeft er met zijn gedrag voor gezorgd dat het slachtoffer enkele minuten niet de medische hulp kreeg die hij nodig had. In dit geval heeft dat geen nadelige gevolgen voor het slachtoffer gehad.