Jimmy de G., die ervan wordt verdacht zo'n 47 oudere vrouwen op straat te hebben beroofd, heeft dinsdag in de rechtbank een celstraf van zes jaar tegen zich horen eisen.

De Uithoorner staat bekend als de mogelijke 'kettingrukker', omdat hij ervan wordt verdacht vorig jaar zomer tientallen vrouwen bruut beroofd te hebben door een ketting van hun hals te rukken. Justitie stelt voor zestien van de berovingen genoeg bewijs te hebben om De G. te vervolgen.

De dader sloeg een jaar geleden tientallen keren in de hele provincie toe. Zo werden vrouwen beroofd in onder meer Haarlem, Hoofddorp, Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, Ouderkerk aan de Amstel en in het Gooi.

Steeds benaderde de vermeende kettingrukker vooral oudere vrouwen van achteren en rukte hij vervolgens met grof geweld een ketting van hun hals. De G. werd eind juli opgepakt.

'Toekomst wordt overheerst door angst en verdriet'

De gewelddadige berovingen zorgden vorig jaar voor veel paniek bij slachtoffers. Een van de slachtoffers was dinsdag ook aanwezig in de rechtbank. Haar zoon las haar verklaring voor.

"Een laffe daad om mij als tachtigjarige vrouw met geweld te overvallen. Het kleine stukje toekomst dat ik nog heb, wordt dag en nacht overheerst door angst en veel verdriet", vertelde de zoon namens zijn moeder. De vrouw was zichtbaar geëmotioneerd.

'Ellenlange lijst' aan berovingen

Van de volgens justitie ellenlange lijst aan berovingen kunnen er nu dus zestien aan De G. worden gelinkt. Het bewijs bestaat uit onder meer videobeelden, herkenningen van politieagenten en de opvallende scooter van De G. Justitie acht bewezen dat De G. voor die berovingen verantwoordelijk is.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.