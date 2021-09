Patronaat schrapt vlees van het standaardmenu voor artiesten en crewleden. Het poppodium in Haarlem wil daarmee de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Vlees blijft nog wel beschikbaar, maar alleen op speciaal verzoek.

"We willen zo zuinig en duurzaam mogelijk produceren en daarom hebben we besloten vlees van het menu te halen", laat woordvoerder Lisa de Jongh van Patronaat weten. Wel kunnen artiesten bij grote uitzondering een stuk vlees op hun bord geserveerd krijgen.

"Helemaal vegetarisch zouden we graag doen", aldus De Jongh. "Maar we kunnen de mensen waarmee we al langer samenwerken niet verplichten om vegetarisch te eten. We raden het aan, maar als er iemand tussen zit die heel graag een hamburger wil, dan kopen we het beperkt in. We kunnen een menu niet opdringen aan artiesten, dat zou erg onvriendelijk zijn."

In de afgelopen weken heeft het poppodium de vegetarische keuken getest en de reacties waren volgens Patronaat positief. "Het is dus niet op stel en sprong besloten. Het staat artiesten en crewleden vrij om aan te geven dat ze toch liever vlees willen. Maar we benaderen het nu andersom: een 100 procent vegetarische keuken met alleen vlees op persoonlijk verzoek."

Patronaat hoopt hiermee te kunnen bijdragen aan een duurzamere cultuursector.