De Toneelschuur en Filmschuur in Haarlem gaan verder als de Schuur. Dat maakte de directie van het Haarlemse theater dinsdag bekend. De nieuwe naam past beter bij het samengestelde concept.

Naast toneel, film en dans is de Schuur ook een plek voor woordkunst, muziek en contextprogramma's waarin verhalen van makers en publiek elkaar tegemoetkomen.

In de Toneelschuur worden vernieuwende en avant-gardistische stukken getoond. Het theater dat nu in de Lange Begijnestraat zit, begon ooit in de Smedestraat.