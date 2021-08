Een automobilist is maandagavond klemgereden ter hoogte van de Vergierdeweg in Haarlem. De man reed slingerend door de Waarderpolder en delen van Haarlem-Noord. Hierbij botste hij tegen stoepranden aan, schrijft de IJmuider Courant.

De automobilist wilde na de botsing doorrijden, maar de bestuurder van de auto die hem klemreed trok de sleutel uit het contact.

De man die wilde doorrijden, kwam verward over. Nadat de ambulance te hulp schoot, trok hij snel bij. Wat er precies aan de hand was met de man, is onbekend.

Zijn auto is weggesleept door een bergingsbedrijf.