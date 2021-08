De gemeente Haarlem geeft de organisatie van de Dutch Grand Prix (DGP) geen toestemming om op het sportveld aan de Kleverlaan vierhonderd auto's te parkeren tijdens de Formule 1.

Omwonenden hebben een brief ontvangen van de DGP waarin het tijdelijke parkeerterrein werd aangekondigd en de gemeente zou daar akkoord mee zijn. Dat blijkt dus niet het geval. De gemeente wist nergens van.

"Er is geen aanvraag binnengekomen. Het is nooit op bestuurlijke tafels gekomen en het is nooit besproken in de gemeenteraad. We gaan het niet doen", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Wel is de gemeente ervan op de hoogte dat de organisatie van de Formule 1 verschillende parkeerlocaties op het oog heeft in en rond de stad. "Maar dat zijn allemaal private terreinen. Zolang ze daar goede regelingen treffen, hebben wij daar niets over te zeggen."

Die private parkeerterreinen bevinden zich voornamelijk in de Waarderpolder. Ruitersportcentrum Schoteroog aan de A. Hofmanweg bevestigt te zijn benaderd door de DGP-organisatie en heeft inderdaad parkeergelegenheid beschikbaar gesteld.

De speelweide tussen de Delftlaan en de Jan Haringstraat zou tijdens de Dutch Grand Prix een ideale plek zijn om zo'n vierhonderd auto's van DGP-bezoekers te parkeren. Bij de ijsbaan, aan de overkant van de weg, kunnen racefans dan een fiets huren, omdat het niet toegestaan is met de auto Zandvoort in te rijden.

De organisatie van de Dutch Grand Prix is op de hoogte van de kwestie en heeft laten weten in gesprek te zijn met de gemeente om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen.