Twee klassen van de Haarlemse Montessorischool moeten na een schooldag in het nieuwe jaar in quarantaine. Hoewel ouders hadden toegezegd dat alle leerlingen vooraf zijn getest, kwamen bij drie kinderen in twee klassen coronabesmettingen aan het licht.

Het gaat om een klas in de middenbouw en eentje in de bovenbouw op de locatie Louise de Colignylaan in Haarlem. Maandag tijdens de eerste dag kwamen bij leerlingen al coronaklachten naar boven en in ieder geval één leerling ging voortijdig naar huis. Al snel bleek het om meerdere leerlingen te gaan. Op dinsdag is in overleg met de GGD besloten dat de twee klassen niet op school mochten zijn.

"Het overviel ons compleet. Voor de kinderen, de ouders en het team is het een flinke domper", zegt directeur Armand van den Eeckhout. "Om klassen in wat wij noemen de 'gouden weken' van het schooljaar naar huis te moeten sturen, is heel vervelend."

"Ik heb gehoord dat scholen zo moesten eindigen en dat achtste groepen thuis afscheid moesten nemen van school. Maar dit is ook vreselijk. Blijkbaar zijn wij nu aan de beurt."

Vijf dagen niet naar school

Na zes weken zomervakantie zitten de Montessori-leerlingen nu weer thuis en volgen ze thuisonderwijs. Ze mogen vijf dagen niet naar school, waarna de leerlingen een test bij de GGD moeten doen. Als die negatief is, staan de schooldeuren weer voor ze open. "Dus als ze geluk hebben, zijn ze vanaf aanstaande maandag opnieuw weer van harte welkom op school", zegt de directeur.

Of de leerkrachten van de twee klassen zijn gevaccineerd tegen COVID-19, wil Van den Eeckhout in verband met privacy niet zeggen.