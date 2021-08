Vier musea, waaronder het Frans Hals Museum in Haarlem en het Stedelijk Museum Amsterdam, hebben gezamenlijk een werk van kunstenares Patricia Kaersenhout uit Den Helder aangekocht. 'Guess Who's Comming To Dinner Too?' is een kunstwerk om 'onderbelichte heldinnen van verzet' in de spotlights te zetten.

Het kunstwerk van Kaersenhout is een installatie van vier grote tafels, elk in de vorm van een driehoek, die in elkaar geschoven kunnen worden. Aan de tafel is plek voor zestig vrouwen. Het gaat om vrouwen van kleur van over de hele wereld, wiens verhalen vaak zijn onderbelicht in de geschiedenis, zijn genegeerd of over het hoofd gezien.

Met het kunstwerk wil Kaersenhout meer aandacht laten vestigen op de verhalen van de vrouwen. "Ik zie mijzelf als een dienend medium, waarmee ik bedoel dat ik het belangrijk vind om geschiedenissen die weggevaagd zijn door middel van kunst bij een groter publiek onder de aandacht te brengen", zegt Kaersenhout over haar werk. "Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren om een completer en eerlijker beeld van geschiedenissen anders dan de westerse te geven."

Een van de vrouwen die een plek heeft gekregen aan Kaersnehouts tafel, is koningin Nanny van Jamaica. Als Marron-leider stichtte ze in de 18e eeuw Nannytown, een plek voor tot slaaf gemaakte mensen die van de plantages waren gevlucht. Ook Lilian Ngoyi, die zich inzette als anti-apartheidleider en actief was bij de Women's League van het African National Congress en de Federation of South African Women, heeft een plek aan de installatie.

Ook de naam van de zwarte Amerikaanse transgender- en homorechtenactivist Marsha P. Johnson is aan de tafel gekoppeld. Zij streed tijdens de Stonewall Riots in New York (1969) tegen het lastigvallen en arresteren van mensen uit de homogemeenschap.

Met het werk borduurt Kaersenhout voort op 'The Dinner Party' (1974-1979) van Judy Chicago. Dit werk wordt gezien als een van de belangrijkste feministische werken en biedt 39 historische vrouwen een plek aan tafel.

Het kunstwerk van Kaersenhout is gezamenlijk aangekocht door vier musea: het Frans Hals Museum Haarlem, Centraal Museum Utrecht, Stedelijk Museum Amsterdam en Van Abbemuseum Eindhoven. Doordat de installatie uit vier tafels bestaat, kunnen ze worden verdeeld over de vier musea, zodat in elk een deel van het kunstwerk te zien is.

Het museum in Haarlem presenteert het deel dat bij hen te zien is tot en met 2 januari volgend jaar in de tentoonstelling 'Who is she? Portretten vertellen'.