De internationaal gezochte Haarlemmer (24) die door een vakantie vierende agente in een bar in Torremolinos in Spanje werd herkend, hield zich niet aan de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating op 22 juni. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag vanwege een steekpartij die in juni in Haarlem plaatsvond.

Hij had zijn zomerse verblijfplaats ook moeten melden bij de reclassering of officier van justitie.

De verdachte is op 19 juni in de Klarenbeekstraat in Haarlem bij een drugspand opgepakt nadat hij volgens de politie een 28-jarige man in zijn oksel had gestoken met een mes. Het slachtoffer moest zwaar bloedend naar het ziekenhuis.

Uit informatie van het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank in Haarlem blijkt dat de verdachte drie dagen na zijn arrestatie naar huis mocht van de rechter-commissaris. De rechtszaak mocht de 24-jarige onder bepaalde voorwaarden in vrijheid afwachten.

Persoonlijke belangen

De rechtbank zegt nu dat bij deze schorsing "de persoonlijke belangen van de verdachte" zwaarder wogen dan "het belang van de strafvordering", zonder daar verder op in te gaan. Pas bij de rechtszitting zal mogelijk blijken welke belangen dat waren.

Het is nog onduidelijk of de verdachte van de rechter-commissaris naar het buitenland mocht. Daar doet de rechtbank geen uitspraken over. Wel weet de rechtbank nu te melden dat ook in deze zaak geldt dat de verdachte moet verschijnen op iedere oproep van politie en justitie en dat hij een nieuwe verblijfplaats altijd moet melden aan de officier van justitie.

Wat de verdachte de eerste dagen na zijn 'vrijlating onder voorwaarden' mocht doen, is dus niet duidelijk. Maar verbergen op Torremolinos, zonder dat politie of justitie dat wist, mocht in ieder geval niet.

De gezochte Haarlemmer wacht nu in een Spaanse cel op overlevering aan Nederland en binnenkort verschijnt hij alsnog voor de raadkamer van de Haarlemse rechtbank.