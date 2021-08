De politie zoekt getuigen naar aanleiding van een mishandeling en beroving van een twintigjarige Haarlemmer vannacht bij de parallelweg van de N205 bij Haarlem, ter hoogte van een tankstation.

Rond 1.30 uur stapte een twintigjarige Haarlemmer, het slachtoffer, in een auto op de Bernadottelaan in Haarlem. Het slachtoffer zou daar een afspraak hebben gehad met een persoon die hij vaag kent en waarmee hij onenigheid zou hebben.

Nadat het slachtoffer in de auto stapte, kwam er een tweede man aangerend die ook instapte. De auto met drie inzittenden reed vervolgens naar het tankstation, waar het slachtoffer is mishandeld en van zijn persoonlijke eigendommen is beroofd.

De man hield letsel over en is door ambulancepersoneel nagekeken.

Op dit moment zoekt de politie naar getuigen, die meer weten over het instapmoment op de Bernadottelaan of over de mishandeling bij de parallelweg van de N205, ter hoogte van het tankstation.