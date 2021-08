De muzikale broers Joost Speelman en Daan Speelman uit Haarlem hebben een nummer gemaakt om de paralympische sporters aan te moedigen. Hun nummer Morgen meer is zelfs op een hotelkamer met Nederlandse paralympische atleten in Tokio beland en daar bleef het niet onopgemerkt.

Tijdens de Spelen in Rio de Janeiro vijf jaar geleden was het nog een liedje van de Amerikaanse band Kings of Leon dat veel gedraaid werd binnen de paralympische ploeg. Nu lijkt het aanmoedigingslied uit Nederland en zelfs van Haarlemse bodem te komen. "Met Morgen meer hebben we gewoon een groteske bombastische klapper gemaakt", vertelt Joost. "Het is echt een song om de atleten in Tokio aan te moedigen."

Het nummer belandde via atletiekcoach Guido Bonsen bij zijn atleten in Tokio. Daar liet hij het horen in een hotelkamer. Nadat de laatste noten hadden geklonken, reageerden de atleten met: "Fucking vet". Ook zeiden ze er kippenvel van te hebben gekregen.

Het enthousiasme beperkt zich niet alleen tot de hotelkamer in Tokio. Ook de NOS heeft lucht gekregen van het liedje en de omroep wil het misschien gaan gebruiken voor de uitzendingen rond de Paralympische Spelen.

"De gesprekken met de NOS lopen nu. Het zou natuurlijk ontzettend tof zijn als ze het gaan gebruiken. We vinden het sowieso al geweldig dat het wordt opgepikt. Ook omdat we van betekenis kunnen zijn voor de atleten", zegt Joost.

Daarnaast heeft hij nog een plan met het nummer. "We willen er eigenlijk voor zorgen dat het nummer door alle radiostations op één moment gedraaid wordt om de sporters een hart onder de riem te steken. Hopelijk gaat dat lukken."

Vanaf komend weekend is Morgen meer onder andere te horen op streamingdienst Spotify.