De politie heeft na een melding over geloste schoten meerdere hulzen gevonden aan de A. Hofmanweg in de Haarlemse Waarderpolder. De schutter of een doelwit is niet aangetroffen.

De schoten zijn gelost tussen de Oudeweg en de J.W. Lucasweg, laat een woordvoerder van de politie weten.

Van de schutter of schutters is alleen bekend dat ze na de geloste schoten in een auto zijn weggereden.