Een taxibusje is woensdagmiddag op de Aziëweg in Haarlem op een betonnen vangrail terechtgekomen. Niemand raakte gewond, maar de brandweer moest er wel aan te pas komen om een passagier die in een rolstoel zat uit het busje te helpen.

De chauffeur van het busje kon zelf uit zijn wagen klimmen.

Hoe het busje op de vangrail terecht kon komen, is niet duidelijk.