Een vrachtwagen heeft zich woensdagmiddag klemgereden onder het spoorviaduct over de Zijlweg in Haarlem. De weg is hierdoor tijdelijk geblokkeerd en afgezet. De chauffeur kwam met de schrik vrij.

De schade aan de vrachtwagen is flink. De oplegger raakte door de klap vervormd.

De botsing ging gepaard met een harde knal. Veel buurtbewoners kwamen naar buiten om te kijken.

Op het viaduct staat duidelijk gegeven wat de maximale hoogte voor voertuigen is. Vermoedelijk heeft de chauffeur dat over het hoofd gezien.