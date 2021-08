In het park op de Prinsen Bolwerk in Haarlem is maandagochtend een lichaam gevonden. De politie heeft de omgeving afgezet.

Het lichaam werd rond 6.30 uur gevonden. Er is nog weinig bekend, zegt een politiewoordvoerder tegen nieuwspartner NH Nieuws.

Agenten doen onderzoek in het park. Dat zal nog enige tijd gaan duren.