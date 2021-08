De politie heeft donderdagochtend in de Bijwagenstraat in Haarlem een "agressieve man" opgepakt. Hij had even daarvoor meerdere auto's vernield.

Volgens een woordvoerder van de politie stelde de man zich bij een ruzie in de Stephensonstraat agressief op. "Dat ontaardde zo, dat hij het nodig vond om auto's te vernielen."

Omdat de man even spoorloos leek toen de politie eenmaal ter plaatse was, werd de hulp van Burgernet ingeschakeld. In een bericht werd gevraagd om uit te kijken naar een man van rond de 23 jaar met een groene zwembroek.

Uiteindelijk vonden agenten hem terug op de Bijwagenstraat en kon de man in de boeien worden geslagen. "De Burgernet-melding was hierbij een handig hulpmiddel", aldus een woordvoerder.