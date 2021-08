Een Syrische supermarkt aan de Generaal Spoorlaan in Haarlem-Noord moet stoppen met het verkopen van warme snacks. Buurtbewoners hadden geklaagd over stankoverlast en ook de papieren bleken niet op orde.

Drie weken geleden kreeg de winkel een brief van woningbouwvereniging Elan Wonen, waar ze een contract hebben. Er zijn meerdere klachten uit de buurt binnengekomen en dus moet de zaak stoppen met de verkoop van broodjes.

"In het contract staat ook dat het niet toegestaan is om warme maaltijden te maken", aldus een woordvoerder van Elan Wonen. "In de straat zitten verder een kapper en wat andere winkels. Bovendien wonen er mensen boven de panden. Daarom vinden wij het niet passen dat er ook warme maaltijden als shoarma, friet of kip bereid mogen worden."

Toen de vader van Mahmoed Hamad zo'n acht maanden geleden een Syrische supermarkt opende in Haarlem-Noord, dacht hij dat het in die buurt wel zou lopen met alleen groenten en fruit. "Maar we hadden weinig klanten", zegt Hamad, die in de winkel werkt. "We draaiden alleen verlies."

Daarom installeerden ze drie maanden geleden een afzuigsysteem en zijn ze net als op hun andere locatie in Schalkwijk ook warme maaltijden gaan verkopen. "Omdat we nu een goede afzuiger hebben, dachten wij dat het wel mocht. Iemand is nog langsgekomen om het te controleren. Sinds we gerechten thuis laten bezorgen, stromen de bestellingen binnen en maken we winst."

"We hebben nu alle apparatuur verhuisd naar onze andere locatie en personeel moeten we ontslaan. Als we weer gewoon een supermarkt zijn, dan kan ik hier in mijn eentje staan. Maar of we hier openblijven, moeten we nog zien. Als we alleen maar verlies draaien, dan overleven we dat niet."