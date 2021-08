De brandweer is in de nacht van zondag op maandag uitgerukt voor een autobrand aan de Van der Aartstraat in Haarlem. De auto die op een parkeerterrein stond, brandde volledig uit.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat forensisch onderzoek nog moet uitwijzen of er sprake is brandstichting of dat de brand mogelijk door een technisch mankement is veroorzaakt.

De afgelopen dagen zijn er meerdere autobranden in de stad geweest. De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de verschillende incidenten.