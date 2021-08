Het is nog altijd niet duidelijk waarom het beeld van Laurens Janszoon Coster op de Grote Markt in Haarlem is ingepakt. Een van de betrokkenen laat weten dat er pas over twee weken bekend wordt gemaakt waarom het beeld verstopt zit onder een blauw zeil.

Gisteren werd er nog gezegd dat er vandaag duidelijkheid zou komen, maar dat blijkt niet het geval. "We bedoelden dat het vandaag af zou zijn", vertelt Michelle Schreuders, die de woordvoering doet namens de initiatiefnemers.

Schreuders werkt voor Klein Haarlem, een organisatie die zich bezighoudt met het organiseren van culturele en creatieve evenementen in de stad. Toch komt de actie volgens Schreuders niet per se van deze club. Ook de gemeente - die toestemming heeft gegeven voor de ludieke actie - wil er niks over kwijt.

De suggestie dat het zou gaan om een nieuw cultuurfestival dat onder de kop 'meer info volgt' op de website van Klein Haarlem staat, wordt vooralsnog van de hand gewezen. "Ik zeg echt helemaal niets", houdt Schreuders stug vol.

Gelachen

Over aandacht voor de actie hoeft de cultuurorganisatie overigens niet te klagen. Ze worden vandaag overspoeld met vragen. "We hebben al de grappigste verhalen en theorieën voorbij zien komen", laat Schreuders als enige nieuwe informatie los. "We hebben vandaag erg gelachen op kantoor."