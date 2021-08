Iedereen van twaalf jaar en ouder die nog geen vaccinatieafspraak heeft gemaakt, kan zich nu zonder afspraak laten inenten tegen COVID-19. Dit kan bij alle locaties van GGD Kennemerland en is alleen mogelijk voor de eerste prik. Hiermee wil de GGD inwoners de mogelijkheid bieden om zich laagdrempelig en dicht bij huis te laten inenten.

Het aantal vaccinatielocaties in regio Kennemerland wordt door de GGD afgebouwd nu er minder massaal gevaccineerd wordt.

De locaties in Uitgeest en Beverwijk zijn bereikbaar tot en met 15 augustus. In Haarlem is er nog een locatie tot eind september. De locatie in Badhoevedorp bij P4 Lang Parkeren blijft langer geopend.