De politie in Haarlem zoekt naar een voorbijganger die afgelopen weekend ervoor heeft gezorgd dat een man kon ontsnappen toen hij mishandeld werd. Via social media roept de politie op of deze voorbijganger en andere getuigen zich kunnen melden.

Vlak voor de mishandeling die in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.00 uur plaatsvond, fietste het twintigjarige slachtoffer via de Schalkwijkerstraat over het fietspad onder de Buitenrustbrug. Twee jonge mannen op een scooter kwamen hem met hoge snelheid tegemoet rijden en scholden hem uit.

Hij reageerde hier niet op en reed door naar de Schipholweg. Daar kwam hij de mannen opnieuw tegen, die ditmaal de weg voor hem blokkeerden. Het slachtoffer moest stoppen en werd volgens de politie "flink mishandeld". Hij raakte hierbij gewond aan onder meer zijn hoofd.

Gelukkig kon erger worden voorkomen, toen twee voorbijgangers op een scooter de mishandeling zagen gebeuren. Eén van hen sprak de daders aan en zei dat ze moesten stoppen. Omdat de mannen hierdoor werden afgeleid, kon het slachtoffer snel wegfietsen.

De politie zegt nu graag met deze persoon in contact komen. "Van deze voorbijganger zijn helaas geen gegevens bekend, maar mogelijk is dit een belangrijke getuige waarmee wij graag in contact willen komen." Ook andere mogelijke getuigen worden verzocht zich te melden.