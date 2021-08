Het standbeeld van Laurens Janszoon Coster op de Grote Markt in Haarlem is woensdagochtend ingepakt met een blauw zeil. Onder het zeil hangen grote witte zakken met iets wat lijkt op piepschuim. De initiatiefnemers van de actie laten er verder weinig over los.

Het gaat om een campagne van mensen uit de Haarlemse evenementenbranche. Maar wat ze hier precies mee willen bereiken, is niet duidelijk. "Morgenmiddag wordt bekend waar het over gaat", zegt een van de initiatiefnemers.

Veel voorbijgangers vragen zich af waarom het beeld is ingepakt, maar krijgen allemaal hetzelfde antwoord: "Kom morgen maar terug."

Volgens een van de initiatiefnemers heeft de groep toestemming van de gemeente voor de actie. De gemeente heeft vooralsnog niet gereageerd, maar er is nog niet door handhavers ingegrepen.

Mogelijk houdt de campagne verband met een nieuw kunstfestival dat eind januari 2022 wordt gehouden.