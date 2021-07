Het Spaarne Gasthuis in Haarlem kampt met personeelstekort door drukte op de COVID-19-afdeling en afwezige medewerkers die met vakantie zijn.

De Haarlemse afdeling met coronapatiënten is half zo groot als eerder, omdat er door de vakantieperiode minder personeel is. Daarnaast zorgt ziekteverzuim dat leidinggevende Marloes Romeijn de roosters niet rond krijgt. Daardoor is de druk op het werkende personeel in het ziekenhuis extra hoog.

De afgelopen weken steeg bovendien het aantal patiënten op de corona-afdeling, die dus minder capaciteit heeft. Romeijn weet uit ervaring dat anderhalf tot twee weken na een piek in het aantal besmettingen die ziekenhuisopnames toenemen.

"Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen, red.) is alweer uitgerold. Tot nu toe konden we met de ziekenhuizen in Zaanstad en Beverwijk er zelf nog wel uitkomen, maar Noord-Holland zit helemaal vol." Overplaatsingen vanuit Haarlem naar bijvoorbeeld Maastricht de komende dagen sluit ze niet uit.