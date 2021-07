Een 39-jarige Haarlemmer is dinsdagavond aangehouden bij zijn woning aan de Amsterdamsevaart. Hij was brand aan het stichten in zijn eigen achtertuin met houten pallets. De brandweer was snel ter plaatse, waardoor schade aan de woning kon worden voorkomen.

De Haarlemmer woont samen met twee honden in het pand. Die zijn door de politie in veiligheid gebracht.

Waarom man de pallets in brand stak, is volgens een woordvoerder van de politie nog onduidelijk.