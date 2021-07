In het monumentale openluchtzwembad de Houtvaart in Haarlem wordt dinsdagmiddag een gedenksteen onthuld voor de inzet van vele vrijwilligers jaren geleden. De acties van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart hebben ervoor gezorgd dat het bad in moeilijke tijden kon blijven bestaan.

De vereniging telt zo'n zeventig vrijwilligers en zet zich al jarenlang in voor het behoud van het zwembad. "De meesten zitten er al een lange tijd bij", zegt bestuurslid Hans Bakker. "In 1985 begonnen we met een handtekeningenactie, omdat het slecht ging met het bad. Maar toen de gemeente in 1999 echt van plan was om de Houtvaart te sluiten, zijn we met grote acties gestart."

En met succes, want dankzij die inspanning bestaat het bad nog steeds. De datum van de onthulling dinsdag is symbolisch. Op 27 juli 1999 werd het pand officieel een rijksmonument, een mijlpaal in het behoud van het bad. Daarnaast werd de vereniging twee jaar later ook op 27 juli opgericht.

Het doel van de vereniging is nog altijd het behoud van het zwembad. "Al sinds 1985 organiseren we iedere ochtend de vriendenuren van de Houtvaart naast de reguliere openingstijden. Met onze gediplomeerde toezichthouders kunnen leden tijdens deze extra uren komen zwemmen en daarmee ondersteunen we het zwembad actief."

Het zwembad heeft volgens Bakker een grote cultuurhistorische waarde. "Het gebouw is een mooie omgeving om in te zwemmen. Er is een bepaalde sfeer waardoor mensen hier graag komen. Daarom wilden we het bad overeind houden. Naast het feit dat zwemmen in de buitenlucht gezond is, is de Houtvaart een uniek bezit van Haarlem. Over zes jaar hopen we het honderdjarig bestaan te kunnen vieren."