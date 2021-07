De GGD in de regio Kennemerland gaat vanaf half augustus vaccinatiecentra sluiten in Beverwijk en Uitgeest. Dat bevestigt de GGD na berichtgeving in huis-aan-huiskrant Rodi.

Daarna volgt eind september het vaccinatiecentrum bij de Kennemer Sporthal in Haarlem. De locaties in IJmuiden en bij Schiphol blijven langer open. Deze locaties sluiten waarschijnlijk vanaf half oktober en einde van het jaar.

Volgens GGD-directeur Bert van de Velden is de sluiting logisch, aangezien de vaccinatiepiek is bereikt. "Prikten we een paar weken terug nog meer dan vijftigduizend per week, nu ligt dat op ruim dertigduizend. Daarna valt het terug naar circa achtduizend per week", zegt Van de Velden. "Dat wil nog niet zeggen dat we er zijn, want er zijn nog steeds mensen die zich niet hebben laten vaccineren."

De GGD wil gerichter gaan vaccineren, bijvoorbeeld in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Daar worden mobiele vaccinatieteams en pop-up locaties voor ingezet.

Volgens de GGD gaat de sluiting gepaard met een "dubbel gevoel". Zo is men aan de ene kant blij dat de klus erop zit, maar aan de andere kant betekent het dat er voor het personeel een nieuwe plek moet worden gevonden.

Het personeel dat in dienst was van de GGD wordt elders in de organisatie ingezet. De groep die is ingezet via een uitzendbureau zal op zoek moeten gaan naar nieuw werk.