Een 31-jarige Haarlemmer heeft zondag in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk een politieagent aangereden met een auto. De automobilist was onder invloed van alcohol en probeerde voor de politie te vluchten.

Eerder op de dag was het rijbewijs van de man al ingenomen vanwege rijden onder invloed. Toch kroop hij weer achter het stuur. Dat viel op, want de politie kreeg een melding over een automobilist met opvallend rijgedrag in Schalkwijk.

Niet veel later zagen ze hem en de auto op de Weldam, waar hij bezig was een lekke band te vervangen. Na aankomst van de politie stopte de man met de reparatie, sprong hij in de auto en reed hij hard weg. Hierbij raakte hij de agent. Die zette samen met een andere agent de achtervolging in. Een paar straten verderop zagen ze de auto staan, maar zonder de bestuurder.

Dankzij tips van voorbijgangers werden de agenten naar de automobilist geleid, waarop hij na een vechtpartij in de bosjes alsnog kon worden aangehouden. Na een alcoholcontrole op het bureau bleek de man nog steeds te veel alcohol in zijn bloed te hebben.

De agent raakte niet ernstig gewond. De politie spreekt slechts van een "pijnlijke knie". Toch wordt de zaak zeer serieus genomen. "Agressie of geweld tegen medewerkers, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd", aldus de politie.