Op het eeuwenoude Müller-orgel van de Grote of St. Bavokerk in Haarlem werd donderdagavond tijdens de zeventigste editie van het Internationaal Orgelfestival een groot lichtspektakel geprojecteerd.

Organist Hayo Boerema speelde de eerste klanken van La Nativité du Seigneur, een compositie uit 1935 van de Franse componist Olivier Messiaen.

Het programma van het Haarlemse orgelfestival is teruggebracht van twee weken tot één week en is zo geminimaliseerd dat het volgens de huidige coronamaatregelen kon doorgaan. De bezoekers zaten op afstand van elkaar. Wie op één van de eerste rijen zat, zag overal witte vlekjes op de orgelpijpen. Het gaat om uitwerpselen van vleermuizen.

Het orgel is daardoor flink aangetast. Ook knagende houtwormkevers hebben het instrument beschadigd. Dit was dan ook voorlopig het laatste grote concert, want vanaf 1 september volgt een maandenlange restauratiebeurt.

Om te voorkomen dat de vleermuizen straks opnieuw schade veroorzaken, worden ze naar andere 'woonvertrekken' in de kerk gelokt. Dat gebeurt met geluidjes die alleen de vliegende dieren kunnen horen.

Publiek is enthousiast: 'Het was weergaloos mooi'

De lichtvoorstelling duurde ruim een uur. Wie de lichtflitsen moeilijk kon verdragen, werd geadviseerd de ogen te sluiten en weg te dromen op de muziek. Na afloop klonken overwegend enthousiaste reacties. "Ik heb genoten, het was weergaloos mooi", aldus een bezoeker.

"Het was mooi. Er ging van alles door mijn hoofd. Soms leek het wel The Phantom of the Opera en je zag op een bepaald moment twee vurige ogen op het orgel. Dat is wel bijzonder om in een kerk te zien", zegt een andere bezoeker.

Voor een ander was het iets te veel van het goede: "Ik ben blij dat het afgelopen is. Het was me veel te onrustig."