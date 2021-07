Alle medewerkers van de drie locaties van het Spaarne Gasthuis dragen vanaf maandag weer een neus-mondmasker. Degenen die direct contact met patiënten hebben, dragen dan weer een medisch masker. De reden daarvoor is dat het aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio "helaas weer erg groot is", meldt het ziekenhuis.

Het ziekenhuis verzoekt patiënten en bezoekers ook een mondmasker te dragen vanaf maandag. Dat gebeurt op vrijwillige basis. Alleen in situaties waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, geldt een mondkapjesplicht.

Vanaf 26 juni verdwenen de mondkapjes uit het ziekenhuis, vanwege de versoepeling van coronamaatregelen en het dalende aantal besmettingen. Eind juni kon het Spaarne Gasthuis nog trots melden dat er geen coronapatiënten meer op de afdelingen lagen.

Patiënten die nu zijn opgenomen, mogen vanaf maandag ook nog maar één bezoeker per dag ontvangen, voor maximaal een uur.