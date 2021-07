Een auto met vier inzittenden is donderdagavond op een verkeerspaal gebotst op de Verspronckweg in Haarlem. Na het ongeval gingen de vier inzittenden er direct vandoor. Na een zoekactie hield de politie meerdere mannen aan.

De auto zou vanaf de Verpronckweg richting het station zijn gereden. Vlak voor de verkeerslichten botste de bestuurder tegen een verkeerspaal. Volgens getuigen reed de bestuurder behoorlijk wild.

De politie zocht met de hulp van een politiehond in de omgeving naar de inzittenden van de auto. Er werden meerdere mannen aangehouden. Het is niet bekend of de bestuurder daar ook tussen zit.