De brand in een pand achter de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord is onder controle, meldt de brandweer. De brand brak rond 13.30 uur uit.

De brand is vermoedelijk tijdens werkzaamheden ontstaan. Het vuur verspreidde zich al snel naar twee woningen. De brandweer sloeg groot alarm en sprak van een zeer grote brand. De brand woedde in de buurt van een stomerij.

Zover bekend is er niemand gewond geraakt. De bewoners van een van de woningen waren thuis, maar konden zich op tijd in veiligheid brengen. De andere bewoners waren niet thuis. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk. De brandweer is nog altijd druk bezig met nablussen.

Buurtbewoners werden opgeroepen hun ramen en deuren gesloten te houden. Ook adviseerde de brandweer ventilatiesystemen uit te zetten. De rookwolken waren van ver te zien, onder meer vanuit Zandvoort.