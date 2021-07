In een kledingstomerij aan de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Hierbij komt veel rook vrij.

De brandweer spreekt van een grote brand en is met zo'n tien blusvoertuigen ter plaatse. De Rijksstraatweg is afgesloten.

Buurtbewoners worden opgeroepen om hun ramen en deuren gesloten te houden. Ook adviseert de brandweer ventilatiesystemen uit te zetten.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onbekend. De brand lijkt te woeden aan de achterkant van de stomerij.

De rookwolken zijn van ver te zien, onder meer vanuit Zandvoort.