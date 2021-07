Op de Dreef in Haarlem is sinds maandag een kleine gedenkplek te zien als eerbetoon aan de vermoorde Peter R. de Vries. Het eerbetoon is een burgerinitiatief en moet ervoor zorgen dat er ook in Haarlem een plek is om de neergeschoten misdaadjournalist te gedenken.

"De gedenkplek is bedoeld voor Haarlemmers zodat zij ergens heen kunnen om Peter R. de Vries te herdenken of om er een bloemetje neer te leggen", laat initiatiefnemer Bastiaan weten. Hij wil niet voor camera reageren en ook niet dat zijn achternaam bekend wordt: "Het moet om Peter gaan."

Het is volgens Bastiaan zeker niet de bedoeling dat het eerbetoon van De Vries geassocieerd wordt met de Tweede Wereldoorlog. De foto van De Vries is ongeveer 20 meter naast het Monument Executie 7 maart 1945 geplaatst. "Dat is toeval geweest", zegt Bastiaan.

Op sociale media verschenen wisselende reacties op de gedenkplaats, maar dat vindt Bastiaan niet erg. "Het is bedoeld voor mensen die er waarde aan hechten en iedereen mag er een mening over hebben."

De Haarlemse Alette en Bianca kwamen een bloemetje brengen. "Zeker voor mensen die behoefte hebben aan zo'n plek in Haarlem is het goed dat die er is", aldus Aletta. "Misschien zijn er ook wel mensen die niet naar Amsterdam kunnen, voor hen is deze plek geschikt."