De organisatie van ProefPark Haarlem heeft net als organisatoren van andere Haarlemse evenementen de knoop doorgehakt: het foodtruckfeest in het Kenaupark op 27, 28 en 29 augustus kan niet doorgaan, omdat de financiële risico's te groot worden.

Dit komt volgens organisator Sjors van Wezel door het coronabeleid van de Rijksoverheid dat per dag lijkt te kunnen veranderen. "Dat beleid zwalkt en geeft geen richting."

Onlangs werden evenementen binnen een uur na een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stilgelegd. Van Wezel: "Dat kan ons ook overkomen. Om onszelf financieel te kunnen laten overleven, hebben we besloten het Proefpark een jaar op te schuiven."

De organisatie was al ver met de voorbereiding van de editie van 2021 en de aanpassingen vanwege de coronamaatregelen. Zo waren er al hekken rondom het terrein geregeld. Alles was in orde wat betreft de controles op vaccinaties en negatieve tests.

Twee sponsoren hadden de eenmalige toegangsprijs van 5 euro voor bezoekers op zich genomen. Dat geld was nodig voor de extra kosten die de regels met zich meebrachten. "Alle seinen stonden op groen voor de door de overheid genoemde Summer of Love 2021."

Van Wezel: "In een heel korte tijd kan er helaas veel gebeuren. Het aantal positief getesten is explosief gestegen. Testen bleek zo lek als een mandje. De R-waarde steeg naar recordhoogte. De overheid heeft nu tot minimaal 14 augustus de evenementen verboden. Voorlopig mogen alleen evenementen worden georganiseerd waar gasten alleen mogen zitten, voor ProefPark een no-go. Dat slaat helemaal nergens op en is voor ons geen oplossing."

'Zo zitten we niet met een financiële strop'

Er is voor ProefPark te veel onduidelijk om te kunnen doorgaan. "Daar is met nog 5,5 week te gaan niet tegenop te plannen en te organiseren. Zo zitten we niet last minute met een financiële strop en kunnen we weer een editie voor 2022 garanderen. Dit geldt ook voor de leveranciers en onderaannemers inclusief de kans dat foodtrucks met duizenden kilo's onverkocht streetfood blijven zitten", aldus Van Wezel.

ProefPark kan geen gebruik maken van een garantieregeling. "De spelregels zijn nog niet helemaal bekend. Maar het is wel al duidelijk dat wij erbuiten vallen. Het is wel zuur dat we al twee jaar niet door kunnen gaan. En onze evenementen tijdens Koningsdag in het Kenaupark konden vanwege de coronapandemie ook al niet doorgaan."