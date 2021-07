Een 28-jarige horecamedewerker uit Velsen-Noord is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld door een groep van zeven jongeren in het Haarlemse café waar hij werkt.

Iets voor middernacht reed een van de daders op een scooter het pand aan het Marsmanplein binnen. De medewerker wilde verhaal halen, waarna er ruzie ontstond. Een groep van zeven jongeren keerde zich tegen het slachtoffer.

Het slachtoffer kreeg meerdere trappen tegen zijn benen, in zijn buik en tegen zijn rug. Na de mishandeling renden de jongeren weg in de richting van de Aart van der Leeuwstraat. Na afloop kon het slachtoffer van vijf van de zeven jongeren die hem hadden aangevallen een signalement afgeven.

Het slachtoffer was later in staat aangifte te doen en er hoefde geen ambulance te komen. De politie is op zoek naar getuigen die meer over het incident weten.