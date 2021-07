Buurtbewoners uit Haarlem hebben het braakliggend terrein op de plek van de voormalige Fietsznfabriek omgetoverd tot een buurttuin met plantenbakken, trampolines en een eigen strandje.

Na de sloop van de uitgaansgelegenheid zou er ongeveer voor twee jaar een grote kale vlakte ontstaan. Buurtbewoonster Heleen Nederlof bedacht een manier om het terrein op te leuken. "Het leek mij een beetje deprimerend om tegen zo'n kale vlakte aan te kijken", zegt ze.

Ze vroeg aan de gemeente of de buurt iets met de lege ruimte mocht doen. Dat mocht, mits er genoeg draagvlak was in de buurt. Veel buurtbewoners reageerden enthousiast en dachten mee over hoe ze het kale terrein konden opleuken.

Inmiddels is het 'buurtparadijsje' klaar en wordt er volop van genoten. Er is zelfs een strandje aangelegd voor warme dagen.