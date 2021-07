Zo'n tien Haarlemmers zijn vrijdag bijna de hele middag en avond bezig geweest om een koe uit een sloot te krijgen. Het dier viel in de middag in het water van een weiland langs de Fuikvaartweg in Haarlem en kon er pas laat op de avond weer uitkomen.

De koe raakte rond 14.00 uur in het water, en het kostte flink wat moeite om het dier eruit te krijgen. Via verschillende manieren, waaronder WhatsApp- en Facebookgroepen werden mensen opgeroepen te komen helpen.

Dat resulteerde in een hulpploeg van ongeveer tien man. Uiteindelijk lukte het rond middernacht om de koe uit het water te krijgen, met dank aan de brandweer. De brandweer arriveerde rond 22.50 uur, en had ook nog flinke moeite met de klus.