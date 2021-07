Haarlem Culinair gaat begin augustus niet door. Het evenement op de Grote Markt is verplaatst naar de zomer van 2022. Een deel van de twaalf toprestaurants is afgehaakt omdat de risico's met betrekking tot het coronavirus te groot zijn geworden.

Haarlem Culinair paste de opzet aan na de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) van afgelopen vrijdag. Van een bubbel met geteste en gevaccineerde eters naar een versie waarbij de tafels op 1,5 meter kwamen te staan.

Maar een deel van de restaurants zag het afgelopen weekend niet meer zitten. Steeds meer personeel kampt met een coronabemetting en het personeelstekort wordt sowieso steeds nijpender. Daarnaast vrezen de restaurants door de nieuwe opzet van Haarlem Culinair minder omzet te draaien.

"Het is natuurlijk pas in augustus, maar ze denken: als er nu zieken zijn, dan is er een kans dat dit zo doorzet. En dan is er een kans dat je begin augustus met allemaal zieke medewerkers zit. En dan moet je een restaurant draaiend houden en hier aan Haarlem Culinair meedoen. Dat wordt te veel", reageert woordvoerder Herman Opmeer.

Vorig jaar vond Haarlem Culinair wel plaats, voor de 27e keer op rij. Dat was een aangepaste versie, waarbij rekening werd gehouden met 1,5 meter afstand. "Het is nu te kort dag om dat opnieuw te gaan omgooien", zegt Opmeer. Er waren voor de editie van dit jaar nog geen kaarten verkocht.