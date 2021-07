De gemeente Haarlem moet onderzoek laten doen naar haar eigen slavernijverleden. Dat heeft de gemeenteraad maandag besloten. Lang niet elk raadslid wilde dat onderzoek: van de coalitiepartijen stemde de fractie van het CDA tegen de motie.

De coalitiepartijen D66 en PvdA stemden voor de motie van de Actiepartij, SP en GroenLinks. Net als Ouderen Partij Haarlem, Jouw Haarlem en de ChristenUnie. Er gaat nu gekeken worden hoe de geschiedenis van het slavernijverleden van Haarlem in kaart kan worden gebracht.

Burgemeester Jos Wienen, die een het onderzoek "wenselijk" noemde, gaf vorige week aan dat hij vooralsnog geen enkele aanleiding ziet om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden van Haarlem. Dat er een slavernijverleden is, dat lijkt wel vast te staan.

Alleen in welke mate is niet helemaal bekend. Het is in ieder geval niet zoals in Amsterdam, waar bewijzen zijn dat het stadsbestuur betrokken was bij slavenhandel. Daarvoor bood burgemeester Femke Halsema haar excuses aan in haar toespraak tijdens Keti Koti.

Tijdens die herdenking van de afschaffing van de slavernij organiseerde onder meer Bureau Discriminatiezaken Kennemerland een slavernijwandeling door Haarlem langs tekenen van het koloniaal verleden. Directeur Frederique Jans juicht het onderzoek naar het slavernijverleden toe. "Dat vind ik een heel goed idee, want er zijn enorm veel sporen van slavernij in Haarlem te vinden."

Wat haar betreft komen de excuses van de burgemeester daarna dan wel vanzelf. "Als er excuses uit het onderzoek voortkomen, dan vind ik het prima. Natuurlijk moet eerst blijken dat het stadsbestuur betrokken was bij de slavenhandel, dat staat nog niet vast. Maar ik ga er wel van uit."