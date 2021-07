Het statige Huis Barnaart langs de Nieuwe Gracht in Haarlem heeft sinds kort de status van 'museumhuis'. Dat betekent dat de deuren vaker opengaan voor het publiek.

Het pand werd aan het begin van de negentiende eeuw gebouwd in opdracht van Willem Philip Barnaart.

De deuren van Huis Barnaart waren jarenlang gesloten vanwege een grondige restauratie. Alleen tijdens monumentendagen kon het publiek binnen rondkijken. Dat zorgde vaak voor lange rijen voor de deur.

Tijdens de coronacrisis ging Huis Barnaart helemaal op slot, maar sinds kort mogen er dus weer bezoekers toegelaten worden. Dat kan voortaan ieder weekend, omdat het Haarlemse pand nu de status van museumhuis heeft.

De familie Barnaart was actief binnen de textielhandel en verdiende daar veel geld mee. Willem Philip Barnaart, die ook een paar jaar burgemeester van Haarlem was, gaf de Amsterdamse stadsbouwmeester Abraham van der Hart in 1804 de opdracht een huis voor hem te bouwen langs de gracht. Zo verrees, op de plek waar oorspronkelijk drie panden stonden, het Huis Barnaart.

De gouden salon in Huis Barnaat Foto: NH Nieuws/Paul Tromp

De gouden salon als blikvanger van het huis

De blikvanger binnen is de 'gouden salon': een ontvangstruimte waar Barnaart zijn gasten voor het diner kaartspelletjes liet spelen op vergulde stoelen en tafels. De gehele ruimte is ingericht in de empirestijl, overgenomen uit Frankrijk.

"Het is een stijl die gelinkt is aan het keizerrijk van Napoleon Bonaparte. Er zitten bijvoorbeeld militaire elementen in verwerkt, zoals de speren bij het raam. Het moest echt een keizerlijke uitstraling hebben", aldus Pauline Dorhout van de Vereniging Hendrick de Keyser, die het pand beheert.

Lodewijk Napoleon, broer van Napoleon Bonaparte, had het aan het begin van de negentiende eeuw voor het zeggen in Holland. Ook hij kwam bij Barnaart over de vloer en bleef weleens logeren. Het bijzondere is dat al het meubilair in de gouden salon nog origineel is. Alleen de bekleding is vervangen.

Bezoekers hoeven niet achter een koordje te blijven

Bezoekers mogen gewoon op het meubilair zitten. "We willen heel graag dat bezoekers ervaren hoe mensen destijds woonden of op bezoek kwamen. Ze hoeven hier dus niet achter een koordje blijven te staan", aldus Dorhout.

In de voormalige huiskamer zijn brieven van Barnaart uitvergroot op de muren. De heer des huizes was vaak van huis en schreef zijn vrouw brieven. "Hij schreef bijvoorbeeld dat hij over zijn vrouw had gedroomd en teleurgesteld was toen hij merkte dat ze niet bij hem was", lacht Dorhout. Barnaart kreeg uiteindelijk veertien kinderen uit twee huwelijken.

Naast het pand aan de Nieuwe Gracht in Haarlem is ook het noordelijke deel van de Zandvoortse boulevard naar de familie Barnaart vernoemd. Huis Barnaart is wekelijks van vrijdag tot en met zondag geopend tussen 11.00 en 17.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen mag er een beperkt aantal bezoekers naar binnen.