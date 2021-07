De extra huur voor een nieuw pand van de Wereldmuziekschool in Schalkwijk moet zo nodig betaald worden uit het Haarlemse Corona Herstelfonds. Dat vindt de meerderheid van de gemeenteraad. Bij de behandeling van de Kadernota 2022 is hiervoor een motie aangenomen.

De Wereldmuziekschool moet voor de tweede keer uit een pand verdwijnen, dit keer omdat dit deel van het winkelcentrum plaats moet maken voor woningbouw. Tot nu toe konden ze de huur zelf betalen. Maar nu er alleen nog maar een locatie in het Schalkwijkse centrum is dat twee keer zo duur is, dreigde het einde van de Werelmuziekschool.

Haarlem was in eerste instantie niet van plan om subsidie te verlenen, maar daar denkt de gemeenteraad anders over. Niet alleen moet eenmalig de extra huur van 25 1.000 euro beschikbaar gesteld worden.

Ook is de wethouder opgedragen structureel de Werelmuziekschool financieel te helpen. Ook al moet het geld uit het Corona Herstelfonds komen, "omdat Schalkwijk onevenredig hard is getroffen door de gevolgen van de coronacrisis en een groot deel van de culturele voorzieningen die voor de pandemie (grotendeels) zelfvoorzienend zijn geweest daar niet voldoende werden gecompenseerd", staat in de motie.

PvdA-raadslid John Oomkes denkt dat door het aannemen van de motie wethouder Marie-Thérèse Meijs niet anders kan dan over de brug te komen. "Dit is een duidelijk signaal dat we dit belangrijk vinden." Hij denkt dat als je de Wereldmuziekschool nu niet helpt, je onder de streep duurder uit bent. "Als je dit als stad zelf zou moeten doen, ben je vele malen meer geld kwijt."

De PvdA en bijna alle andere partijen in de Haarlemse gemeenteraad vinden dat Schalkwijk het verdient om instellingen zoals de Wereldmuziekschool, maar ook Triple Threat, een eigen bioscoop en een Foodhal te krijgen en te behouden. "Je moet de jeugd in zo'n voorstad wel wat te doen geven, anders lopen ze met hun ziel onder de arm", aldus Oomkes.