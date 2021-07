Een 27-jarige man uit Heerhugowaard is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het stelen van een in beslag genomen bestelbus uit een politiedepot in Haarlem en voor het runnen van een hennepkwekerij. De officier van justitie had eerder 26 maanden geëist.

Omdat de termijn om berecht te worden volgens de rechtbank is overschreden, wordt de man gecompenseerd door het verminderen van de straf.

De dader werd op 27 februari 2014 aangehouden nadat hij door een oranje verkeerslicht reed in een witte bestelbus. De bestelbus werd die avond teruggevonden en naar het politiedepot in Haarlem gebracht. In de nacht van 27 op 28 februari brak de dader in bij het depot en stal de witte bus terug. Hierbij reed hij de hekken om het depot omver.

"De verdachte heeft daarmee geen enkel respect getoond voor het gezag van politie en justitie die een publieke taak hebben", aldus de rechtbank.

Ook werd de man veroordeeld voor het runnen van hennepkwekerijen in meerdere woningen, waaronder in Den Helder. Daarnaast is hij schuldig bevonden aan het vervoeren van hennepplanten uit Nederland.