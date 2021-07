Drie minderjarige verdachten van tussen de veertien en zestien jaar oud zijn veroordeeld tot cel- en taakstraffen voor een reeks straatroven of pogingen daartoe in Haarlem en Heemstede.

Twee van de veroordeelde personen zijn zestien jaar oud. De derde is veertien jaar oud en had een kleinere rol bij de straatroven.

Een van de twee zestienjarige verdachten is veroordeeld voor vier straatroven en heeft bijna negen maanden jeugddetentie opgelegd gekregen. De andere is veroordeeld voor betrokkenheid bij vijf straatroven of pogingen daartoe en heeft voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd gekregen.

De veertienjarige verdachte was betrokken bij één straatroof en is veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk.

Volgens de rechtbank zijn veel mensen het slachtoffer geworden van het gewelddadige en zelfzuchtige handelen van de verdachten. Ze hebben volgens de rechters geen enkel respect getoond voor de gevoelens van de slachtoffers.

Verdachten minder toerekeningsvatbaar

Beide zestienjarigen zijn verminderd toerekeningsvatbaar, omdat ze last hebben van stoornissen en een gebrekkig empathisch vermogen. Daarvoor moeten zij zich laten behandelen. Zij mogen geen contact zoeken met de slachtoffers. Ze moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers, variërend van 150 euro tot 650 euro.

De veertienjarige jongen heeft onder meer last van ADHD, waardoor de feiten in verminderde mate aan hem kunnen worden toegerekend. Hij krijgt ook een contactverbod.