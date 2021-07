Een bezoeker van een muziekfeest bij beachclub Fuel in Bloemendaal is zondag rond 20.00 uur dusdanig onwel geworden dat een traumahelikopter hulp moest bieden. Het slachtoffer had op dat moment het geluk dat op het feest een arts en twee verpleegkundigen aanwezig waren die hem direct reanimeerden.

De traumahelikopter landde op het strand van Bloemendaal aan Zee. De politie, meerdere ambulances en de reddingsbrigades van Bloemendaal en Zandvoort waren ter plaatse om de bezoeker van het trancefeest Luminosity te helpen.

Volgens Ruud Cloeck van de Reddingsbrigade Bloemendaal ging het om een man van rond de veertig jaar. Hij is per ambulance met spoed naar het AMC gebracht onder begeleiding van de trauma-arts die in de ambulance meereed. De gereanimeerde man leefde nog.

Het feest is volgens Cloeck zo'n kwartier stilgelegd. Dj Markus Schultz zette de muziek stil toen de bezoeker last kreeg en toen de man werd weggereden volgde een groot applaus voor de hulpdiensten. Daarna is het feest weer rustig opgestart.