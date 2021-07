Meerdere schoten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gelost op de Surinameweg in Haarlem. Dat bevestigt de politie. Wat daar de aanleiding voor was, kan de politie nog niet zeggen. Er is een verdachte aangehouden.

De politie kreeg rond 2.00 uur melding van de schietpartij. Een getuige zag hoe na de geloste schoten een groep jongens wegrende. Daarnaast reden er ook twee auto's weg.

Even later werd op de Amerikaweg, ter hoogte van de Boerhaavelaan, een auto klemgereden. De bestuurder is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in de Zakstraat.

De Surinameweg bleef een groot deel van de nacht afgesloten voor verder onderzoek. De politie zegt later op de vrijdag met meer informatie te komen over de schietpartij.