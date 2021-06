Zieke iepen die in tuinen van inwoners van Haarlem staan, worden vanaf nu gratis verwijderd door de gemeente. Haarlem hoopt hiermee de strijd tegen de zeer besmettelijke iepziekte te kunnen winnen.

De Haarlemse Bomenridders hebben dit idee vorig jaar geopperd, omdat alleen het verwijderen van gemeentelijke bomen niet werkt wanneer particuliere bomen de ziekte alsnog kunnen verspreiden.

Het idee van de Haarlemse Bomenridders om ook zieke iepen in privébezit op kosten van de gemeente te verwijderen, is overgenomen door SP Haarlem. De motie werd vorig jaar door de meerderheid van de gemeenteraad gesteund.

Wanneer een Haarlemmer vermoedt dat zijn iep ziek is, komt een boomdeskundige kijken of kap noodzakelijk is. Dit kost naar schatting tussen de 500 en 1.000 euro per boom, aldus Harry Hobo van de Haarlemse Bomenridders.

Volgens Hobo kan de iepziekte in Haarlem efficiënter bestreden worden wanneer meer iepen worden ingeënt. Nu worden per jaar naar schatting dertienhonderd gemeentelijke bomen 'geprikt' waarvan bekend is dat ze niet resistent zijn tegen de iepziekte. "Als je al de iepen in de Haarlemse tuinen in kaart brengt en aanbiedt om ze in te enten, dan ben je maar een paar tientjes per boom kwijt", stelt Hobo.

Daarnaast vindt Hobo vindt het in sowieso handig om alle gemeentelijke en particulier bomen goed in kaart te brengen.

Op aanraden van de Bomenridders begint de gemeente naast het inenten van de gemeentelijke iepen nu ook met testen van wortelschermen. Die voorkomen dat de wortels in de grond elkaar raken en zo de schimmel doorgeven die de ziekte veroorzaakt.

Daarnaast zijn er dit jaar zogenaamde feromoonvallen geplaatst. Daarmee wordt de iepenspintkever gevangen, die sporen van de schimmel overbrengt op bomen in de omgeving.